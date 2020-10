Bielorussia: Ue adotta sanzioni a regime Lukashenko

(ANSA) - BRUXELLES, 02 OTT - La procedura scritta dell'Ue per l'adozione delle sanzioni contro il regime di Lukashenko, si è conclusa. I nomi dei 40 colpiti dalle misure restrittive - divieto di viaggi in Europa e congelamento dei beni - sarà pubblicata già oggi pomeriggio sulla Gazzetta ufficiale europea.

Con la pubblicazione le sanzioni entreranno in vigore. (ANSA).