Recovery: Gualtieri, nel 2021 spenderemo 15 mld di sussidi

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "I grants sono i soldi che non danno deficit, aggiuntivi, si sommano a quel percorso programmatico indicato" nella Nadef del deficit al 7% rispetto al 5,7%: si tratta "dell'1,3% di deficit e sopra questo ci metteremo la quota di grants aggiuntivi che saremo in grado di spendere l'anno prossimo, parliamo complessivamente di 15 miliardi aggiuntivi, per questo ho parlato di 40 miliardi " di espansione fiscale. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Recovery Plan davanti alle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato. Gualtieri ha poi sottolineato come nella Nadef sia previsto "un percorso di riduzione del debito pubblico coerente con un tasso di crescita elevato" spiegando che "abbiamo un percorso tendenziale del debito, che lo vede al 158% quest'anno e ridursi dall'anno prossimo" e arrivare con "un sentiero graduale ai livelli pre-Covid sotto il 130% alla fine del decennio". (ANSA).