La prima asta da Christie's con la diretta

(ANSA) - NEW YORK, 01 OTT - Per la prima volta un'asta Christie's sarà commentata in diretta: due specialisti del colosso del mercato dell'arte accompagneranno con analisi e spiegazioni la diretta in streaming della serata del 6 ottobre in cui passeranno di mano capolavori del ventesimo secolo e lo scheletro fossile di un Tyrannosaurus Rex in straordinario stato di conservazione.

E' un nuovo formato scelto da Christie's per avvicinare un pubblico sempre più vasto a un mondo finora riservato alle elite. La vendita sarà condotta in sala da New York con collegamenti da Londra e Hong Kong, ha spiegato in una conferenza stampa virtuale Alex Rotter, il presidente di Christie's per l'arte del dopoguerra e contemporanea che tre anni fa ha raccolto la telefonata vincente per il Salvator Mundi di Leonardo. Oltre allo streaming sul sito di Christie's, la vendita si svilupperà su tutte le piattaforme social della casa d'asta, tra cui Fb, YouTube, Twitter e WeChat Asia.

Di solito le aste autunnali per l'arte contemporanea si tengono a novembre: "Non quest'anno - ha spiegato Rotter - non solo a causa della situazione sanitaria, ma per la coincidenza con le elezioni americane da cui potrebbe emergere un clima di instabilità. Tutte le elezioni hanno impatto sul mercato, ma cosa succederebbe se a novembre non avessimo un presidente?". Di qui la scelta di anticipare i tempi. Tra la cinquantina di lotti offerti il 6 ottobre andranno all'asta un acquarello di Paul Cezanne (Natura morta con bricco di latte, melone e zuccheriera) esposto alla prima mostra del MoMA nel 1949 e stimato oltre 25 milioni di dollari. (ANSA).