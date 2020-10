Covid: oltre 2.500 casi in un giorno, mai così da 5 mesi

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Schizzano i contagi per Covid 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre cinque mesi e che è stato individuato con un numero di tamponi record: 118.236 circa 13mila più di ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 317.409. Risale anche l'incremento del numero delle vittime: 24 in un giorno, contro le 19 di ieri, per un totale di 35.918 dall'inizio dell'emergenza. Gli attualmente positivi sono invece 52.647, 1.384 più di mercoledì. I dati del ministero della Salute confermano inoltre la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi 291 persone, 11 in più nelle ultime 24, mentre nei reparti ordinari sono 3.095, cinquanta più di ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 228.844 con un incremento di 1.140 in un giorno. (ANSA).