Coronavirus: Conte, De Luca? Raccomando coordinamento

(ANSA) - SAN FELICE A CANCELLO, 01 OTT - "Consiglio a tutti gli amministratori locali, ai presidenti di Regione, di continuare in pieno coordinamento con il Governo, come abbiamo fatto finora ". Così il premier Conte ha risposto alla domanda di un giornalista, su un possibile nuovo lockdown, minacciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

"Abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato e sofisticato - ha aggiunto Conte - e dobbiamo lavorare a livello centrale con il coordinamento delle Regioni per assumere le decisioni quando servono. Non possiamo andare in ordine sparso " (ANSA).