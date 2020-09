Biden a Trump: sei peggiore della storia

(ANSA) - WASHINGTON, 30 SET - Primo duello tv tra Trump e Biden, verso l'election day Usa. Il candidato dem ha definito il tycoon il peggior presidente della storia, un bugiardo, un clown e il cagnolino di Putin. "Non c'è niente di intelligente in te", ha risposto Trump alle offese. "Votate, non vi può fermare", ha quindi incitato gli americani Biden.