Francia: via animali selvaggi dai circhi entro 5 anni

(ANSA) - PARIGI, 29 SET - Le esibizioni di animali selvatici nei circhi saranno gradualmente vietate in Francia, così come la riproduzione e l'introduzione di nuove orche e delfini nei tre grandi acquari del Paese: lo ha annunciato oggi la ministra per la Transizione ecologica, Barbara Pompili.

La ministra, che ha presentato una serie di misure sul "benessere della fauna selvaggia in cattività" ha annunciato anche "entro 5 anni" la fine dell'allevamento di visoni d'America per utilizzare la loro pelliccia, sottolineando che "la nostra epoca ha cambiato atteggiamento verso gli animali selvatici".

"E' ormai tempo - ha proseguito la ministra in una conferenza stampa - che il fascino ancestrale che questi esseri selvatici esercitano su di noi non si traduca più in situazioni in cui si favorisce il loro stato di cattività rispetto al loro benessere". (ANSA).