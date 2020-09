Biden pubblica sue tasse, pagati 300 mila dlr nel 2019

(ANSA) - WASHINGTON, 29 SET - Joe Biden a poche ore da primo duello tv con Donald Trump, ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi per il 2019, dalla quale emerge come l'ex vicepresidente ha pagato quasi 300 mila dollari in tasse sul reddito. Secondo lo scoop del New York Times Trump ha pagato zero tasse per dieci degli ultimi 15 anni e solamente 750 dollari nel 2016 e 2017. (ANSA).