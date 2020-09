Serie A: Crotone-Milan 0-2

(ANSA) - CROTONE, 27 SET - Il Milan ha battuto il Crotone 2-0 in uno dei posticipi della seconda giornata della Serie A. Senza Ibrahimovic, il Milan si è imposto grazie ad un rigore di Kessiè concesso per un fallo su Ante Rebic - uscito nel secondo tempo per un serio infortunio al braccio sinistro - e alla prima rete in A di Brahim Diaz. (ANSA).