Biden, Corte Suprema a nuovo Congresso

(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Il Senato non dovrebbe votare fino a che non votano gli americani. Non dovrebbe agire fino a che gli americani non hanno scelto il loro prossimo presidente e il loro prossimo Congresso": così Joe Biden su Twitter torna a chiedere che la conferma della giudice Amy Coney Barrett, nominata da Donald Trump alla Corte Suprema, non avvenga prima delle elezioni del 3 novembre.