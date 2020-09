Travolge turisti col suv, arrestato per omicidio stradale

(ANSA) - CUNEO, 26 SET - E' stato arrestato dai carabinieri, e si trova ai domiciliari, l'automobilista che ieri pomeriggio ha travolto cinque turisti nella piazza centrale di Monforte d'Alba (Cuneo) uccidendo una donna torinese di 67 anni, Fiorangela Ghiglio. Il marito settantenne è ricoverato in ospedale a Verduno. Feriti anche altri tre turisti: una coppia di tedeschi e un cittadino belga; non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente del Suv è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Lunedì è prevista l'udienza di convalida del fermo in tribunale ad Asti.

Prima di fermarlo e di sottoporlo agli accertamenti del caso, l'automobilista è stato salvato dai carabinieri dal linciaggio di alcune persone presenti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, alla guida di un Suv della Mercedes di grandi dimensioni, è arrivato a forte velocità in piazza Umberto I, nel centro di Monforte; una zona piena di locali e bar del paese turistico di Langa, dove c'è il limite di velocità dei 30 km/h.

Il mezzo ha sbandato più volte, danneggiando il dehors dell'Enoteca Caffè Rocca, protetto da un muretto, e finendo la sua corsa dopo aver travolto i turisti. Poco prima di arrivare sulla piazza l'uomo ha anche insultato una commerciante che lo aveva invitato a rallentare. (ANSA).