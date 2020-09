Regionali: Di Maio, De Luca? Governo sarà leale

(ANSA) - ARIANO IRPINO, 26 SET - Massima lealtà istituzionale tra Governo e Regione Campania. E' la risposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio quando gli si chiede un commento sull' exploit di De Luca alle Regionali. "Come governo - ha spiegato ad Ariano Irpino (Avellino) - lavoreremo col massimo impegno e con la massima lealtà istituzionale con tutti i presidenti di Regione e lasciatemi dire che in questa regione per fare meglio c'è bisogno di una grande sinergia tra enti locali e governo centrale". "E io - ha concluso - la promuovero' sempre al di là delle forze politiche". (ANSA).