Clerici, torno a Mezzogiorno e vi porto nel bosco

(di Nicoletta Tamberlich) (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Non contano gli anni, l'esperienza, i programmi: è sempre come il primo giorno di scuola. Tradotto me la sto facendo sotto". Antonella Clerici, volto storico e amato dal pubblico televisivo Rai, con l'ironia e la genuina umiltà che da sempre la contraddistinguono, dopo "quasi due anni di stop" torna in diretta, nella 'sua' comfort zone, la fascia oraria (dalle 12 alle 13.30) con il nuovo programma del daytime dell'ammiraglia del servizio pubblico: 'È sempre mezzogiorno'. E in studio con lei ci sarà l'atmosfera di quel bosco che circonda la casa dove vive, ad Arquata Scrivia.

In una conversazione con l'ANSA parla del programma: "Lo studio è a Milano a via Mecenate, ma ho fortemente voluto che le immagini - grazie a delle vetrata che abbiamo fatto costruire - fossero delle riprese in diretta, grazie a telecamere installate in loco della valle con il verde dove vivo (a casa farà rientro dopo la trasmissione dalla figlia e dal marito ogni giorno)".

Le mancava un programma? "Ho fatto anche altro. Mi mancava soprattutto il contatto diretto con il pubblico. Il chiacchierare, l'essere presente, accogliente. Lo ritengo importante soprattutto dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Infatti ho fatto tante dirette Instagram, perché parlare col pubblico è consolatorio per me e anche per le altre persone. Sono stata per tanti anni un'amica. Il programma ha degli elementi di novità, non ci sono gare di cucina, è il mio salotto, dove vengono a trovarmi amici di vecchia data o appena conosciuti, ma anche persone di relata locali di varie regioni.

Si chioccerà, su vari temi, dal cibo, all'attualità". La scenografia rappresenta un bosco ma c'è una pennellata di suo? "E' vero è molto colorata, c'è del rosa, del pesco...ma è un segno di speranza dopo questo periodo buio per guardare con positività al domani". Lei tornerà anche con The Voice? "Sì, dopo Tale e quale, ci vuole un po', ne parleremo più avanti, quello che mi piace è che sarà per senior... mireremo al talento degli over '60. (ANSA).