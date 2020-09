Usa 2020: tour de force Trump, oggi 4 eventi in 4 Stati

(ANSA) - WASHINGTON, 25 SET - Tour de force, a 40 giorni dalle elezioni, di Donald Trump per recuperare terreno sul suo rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden, che resta avanti nei sondaggi nazionali e in molti Stati in bilico. Il presidente oggi partecipa ad una tavola rotonda con i "Latinos per Trump" a Doral, in Florida, dove il voto degli ispanici è determinante. Poi si spostera' ad Atlanta, in Georgia, per discutere della situazione economica degli afroamericani, che giocano un ruolo chiave in questo Stato. L'inquilino della Casa Bianca tornerà quindi nella capitale per una raccolta fondi nel suo 'Trump hotel', prima di volare in serata a Newport News, in Virginia, per un comizio.

Ieri Trump aveva ironizzato sul suo rivale Joe Biden: "Joe l'addormentato sospende la sua campagna per la giornata. Vuole riposarsi!. Il nostro Paese non può permettersi di avere un presidente con bassa energia in un'epoca emozionante ma complessa e competitiva!". (ANSA).