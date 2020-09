Trump, coronavirus evoca bellezze Italia ma viene da Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 25 SET - "Alcuni lo chiamano coronavirus e questo fa pensare ad un luogo magnifico in Italia, ma non è arrivato dall'Italia bensì dalla Cina": Donald Trump ha ironizzato così ieri sera nel suo comizio a Jacksonville, in Florida, dove è tornato a chiamare il Covid-19 'virus cinese'.

Poi ha accusato Joe Biden di voler chiudere l'economia: "Noi non chiuderemo nulla", ha promesso. (ANSA).