M5s:Crimi, punto partenza e arrivo è assemblea iscritti

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Dobbiamo dotarci di una nuova organizzazione, è evidente. E dobbiamo pensare ai temi del futuro, ai nuovi obiettivi che intendiamo porci, al nuovo sogno che vogliamo realizzare per il Paese. Per fare questo è necessario un percorso condiviso, che affronti le questioni di principio e non solo". Così il capo politico del M5s Vito Crimi in un post in cui aggiunge: "nei prossimi giorni incontrerò altre realtà, dai portavoce del Parlamento Europeo e delle regioni, ai sindaci e ai facilitatori. Con il contributo di tutti cercherò di capire qual è il percorso migliore da seguire, un percorso all'insegna della massima partecipazione possibile e che abbia come punto di partenza e di arrivo l'assemblea dei nostri iscritti". (ANSA).