M5s: Fico, buono percorso verso leadership collegiale

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - "Io dico che un percorso verso un'idea nuova di movimento e verso una leadership collegiale è senza dubbio buono. Ma ci vuole un luogo di discussione in cui si fa un percorso e si trovano soluzioni. Un luogo reale? Un luogo che sia reale e anche partecipato in rete". Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rispondendo ai giornalisti sulle ipotesi prospettate ieri in assemblea dal reggente del M5s Vito Crimi.

"Le cose - spiega Fico a margine di un convegno sulla salute mentale - sono vasi comunicanti, possono parlare e anzi può essere anche più funzionale, non è per forza uno o l'altro.

Insieme, anche con gli strumenti che oggi ci mette a disposizione la tecnologia, possiamo fare anche più cose e avere più discussioni". (ANSA).