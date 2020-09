Lezzi abbandona chat M5s e prefigura anche dimissioni

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Voglio prendermi una pausa dalla chat. Non voglio, per un po', neppure vedere le notifiche sul display. Le mie opinioni le conoscete, non sono cambiate, farò uno sforzo per farmi andare bene il matrimonio con il Pd se così si deciderà (al 90%). Se non riuscirò, ho una vita che mi aspetta fuori dal Parlamento (quindi dimissioni) e non c'è solo la politica. Se avete bisogno di me chiamatemi. Buon lavoro e grazie di tutto". Questo - a quanto si apprende - il messaggio inviato dalla ex ministra e senatrice M5s Barbara Lezzi nella chat interna dei parlamentari del Movimento. (ANSA).