Salvini, critiche? Non rispondo a giochini politici

(ANSA) - CASTELFIDARDO, 24 SET - "Sono troppo impegnato a lavorare per rispondere a giochini politici". Così a Castelfidardo (Ancona) il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato per un incontro con gli eletti dopo la vittoria del centrodestra in Regione dopo 50 anni, ha risposto a una domanda dei cronisti sulle critiche arrivategli all'interno della coalizione di centrodestra, e sulla richiesta di maggior "gioco di squadra". La creazione di una segreteria politica? "Un passo avanti...". (ANSA).