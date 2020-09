Migranti: Meloni, da Von der Leyen gelata al governo Pd-M5s

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Piano immigrazione della UE: niente redistribuzione automatica in Europa di chi entra illegalmente ma controllo esterno delle frontiere, centri sorvegliati per chi entra illegalmente, distinguere tra chi ha diritto alla protezione internazionale da chi deve essere rimpatriato.

Insomma, dalla Von der Leyen una doccia gelata al governo PD-M5S e alla sua politica delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa. Il messaggio dell'Europa è chiaro: "Cara Italia, devi difendere le tue frontiere, perché i clandestini che farai entrare te li devi tenere tu". Cosa altro serve per fermare la furia immigrazionista della sinistra italiana?". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

