Migranti: von der Leyen, soluzione Ue ricostruirà fiducia

(ANSA) - BRUXELLES, 23 SET - "Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione". Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen sul nuovo Patto su asilo e migrazione, che sarà presentato a breve dal vicepresidente Margaritis Schinas e dalla commissaria Ue, Ylva Johansson.

"L'Ue ha già dato prova in altri settori della sua capacità di fare passi straordinari per conciliare prospettive divergenti - afferma -. Ora è tempo di alzare la sfida per gestire la migrazione in modo congiunto, col giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità". (ANSA).