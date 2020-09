Zingaretti, forze governo a 48,7%, c.destra a 46,5%

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Il Pd torna primo partito dove si vota e il pilastro attorno al quale costruire grandi alleanze competitive. Se si sommano le percentuali delle forze che costituiscono l'attuale maggioranza" il totale arriva al "48,7% mentre il centrodestra è al 46,5%. Questo conferma che le forze che sostengono il governo Conte se fossero state unite in tutte le regioni - e non è un conto solo matematico - sarebbero state la maggioranza degli elettori. Ci ha penalizzato la divisione e la moltiplicazione delle candidature". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa al Nazareno.

