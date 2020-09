Incassi, Tenet sempre in vetta ma incassi giù del -34%

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Tenet, il film di fantascienza che sfida le leggi della fisica di Christopher Nolan, con John David Washington e Robert Pattinson, rallenta la sua corsa ma rimane in vetta alla classifica dei film più visti in Italia, secondo i dati Cinetel, segnando 435mila euro nel weekend e quasi 5 milioni e mezzo in un mese di programmazione. Un terzo degli incassi totali (pari a 1 milione 549mila euro) che rispetto a una settimana fa calano del 34% (-83% se riferito allo stesso periodo del 2019).

Stabile al secondo posto After 2 (After we collided), secondo episodio della storia d'amore tra Tessa e Hardin, tratto dall'omonimo bestseller di Anna Todd, che ha fatto di After un successo mondiale tra i teenager. Alla terza settimana di programmazione registra 197mila euro (quasi 4 milioni in totale).

Al terzo posto debutta la commedia francese Il meglio deve ancora venire con Fabrice Luchini e Patrick Bruel (presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019) che incassa 121mila euro.

Seguono altre due new entry: l'horror Jack in the Box per la regia di Lawrence Fowler, con 116mila euro, e Miss Marx con 113mila euro, diretto da Susanna Nicchiarelli, sulla figura di Eleanor Marx, e presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Passato al Lido anche Non odiare, dramma a sfondo politico di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann, che - sesto, in discesa di due posizioni - fa segnare alla seconda settimana 92mila euro (260mila in totale). Perde un posto anche Le sorelle Macaluso, il film di Emma Dante, anch'esso in concorso a Venezia, con poco più di 81 mila euro (219mila in due settimane). Ottava posizione al debutto per Mister Link, il nuovo film d'animazione dello Studio Laika che porta a casa 57mila euro.

Chiudono la top ten The New Mutants (dal quinto al nono posto), horror legato alla saga degli X-Men che ottiene 51mila euro (totali 545mila), e Onward - Oltre la magia, in sala da cinque settimane (920mila euro di incasso totale). (ANSA).