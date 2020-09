Slitta al 27/9 lo stop Usa ad app TikTok

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Slittano di una settimana, al 27 settembre, le restrizioni americane su TikTok. Lo afferma il Dipartimento del Commercio, sottolineando che lo slittamento del divieto di download dell'app è stato deciso su indicazione di Donald Trump. Lo stop sarebbe dovuto scattare nelle prossime ore, nella notte fra domenica e lunedì. Ma in seguito alle trattative in corso e alla benedizione all'intesa con Oracle e Walmart, è stato deciso un rinvio. TikTok ha intanto confermato di aver presentato un accordo per le sue attività americane che include Oracle e Walmart. L'intesa, afferma TikTok in una nota, prevede che Oracle sia il suo 'partner tecnologico' e che possa rilevare insieme a Walmart una quota del 20% nella società.

Oracle ha poi precisato che sarà un investitore di minoranza in TikTok Global, di cui sarà partner tecnologico, o più esattamente un "trusted technology provider". Oracle avrà il 12,5% di TikTok Global.