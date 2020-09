Usa: pacco con sostanza tossica spedito a Trump

(ANSA) - NEW YORK, 19 SET - Un pacco indirizzato alla Casa Bianca e contente ricina, sostanza letale per l'uomo, è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Il pacco aveva come destinatario Donald Trump. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali sono state avviate indagini sul caso.

Il pacco sospetto arriva, secondo indiscrezioni, dal Canada.

L'Fbi riferisce di aver avviato indagini. "In questo momento non c'è nessuna minaccia per la sicurezza pubblica", afferma un portavoce dell'agenzia, che sta lavorando per accertare se ci siano altri pacchi simili in circolazione nel sistema postale.

(ANSA).