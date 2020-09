Nuovo record di contagi in Gb, oltre 4.400 in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Secondo picco di nuovi contagi da coronavirus in due giorni nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.422 nuovi casi, 100 in più rispetto al giorno precedente. E' il record dall'8 maggio, come riporta il Guardian.

Il bilancio complessivo è di oltre 390 mila casi. Le nuove vittime sono 27, 41.759 in totale. (ANSA).