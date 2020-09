Regionali: Salvini, in Toscana mi insultano, sono nervosi

(ANSA) - TORRE DEL LAGO PUCCINI, 18 SET - "Se qui vinciamo, ci sarebbe un cambio che rimarrebbe scritto nella storia di questo Paese. Per 50 anni qui la partita nemmeno si giocava, ora invece sono nervosetti, insultano, ma se insulti vuol dire che hai capito che devi preparare le valigie e che vai a casa". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di una tappa del suo tour elettorale in Toscana.

"Noi - aggiunge - crediamo nel merito, che chi merita lavora, non chi è cugino di qualcuno o ha la tessera giusta. Di là leggo che tra noi cercano marziani e fascisti, ma qua c'è solo gente normale". (ANSA).