Recovery: Crimi, collaborare con opposizione? C'è Parlamento

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - "Salvini ha perso un treno l'anno scorso, si interroghi su questo. C'è il parlamento ed è in quella sede, in cui tutti i gruppi sono rappresentanti che si discuterà il Recovery Plan". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi a Skytg24 soffermandosi sulle parole di Matteo Salvini che si è detto pronto a collaborare sul piano.

"Io non credo che Conte chiamerà Salvini a Palazzo Chigi, c'è il Parlamento per il confronto", spiega. (ANSA).