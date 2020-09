Oltre 1mln in meno di contratti a tempo nel privato

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La dinamica delle posizioni a tempo determinato "risulta fortemente negativa", soprattutto a causa dell'impatto dell'emergenza Covid sui contratti di breve e brevissima durata. In particolare nel privato si contano 1 milione e 112 mila rapporti di lavoro in meno nel secondo trimestre del 2020 in confronto all'anno prima, considerando anche il lavoro in somministrazione e intermittente. Così la nota congiunta Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal relativa alle tendenze dell'occupazione nel secondo trimestre 2020, con specifico riferimento ai dati Inps-Uniemens. (ANSA).