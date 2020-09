Borsa: Lse concede esclusiva a cordata Euronext-Cdp

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Lse ha concesso la trattativa in esclusiva a Euronext-Cdp Equity insieme a Intesa Sanpaolo per la cessione di Borsa Italiana. "L'aggregazione proposta tra Borsa Italiana ed Euronext creerebbe un operatore leader nei mercati dei capitali dell'Europa continentale" spiega una nota di Euronext-Cdp "Questo progetto di trasformazione posizionerebbe il nuovo gruppo per realizzare l'ambizione di proseguire nella creazione dell'infrastruttura dell'Unione dei mercati dei capitali in Europa, sostenendo al contempo le economie locali".

(ANSA).