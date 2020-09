Camera:19 Fico in Sicilia ,ricorda Sciascia e Livatino

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, si recherà in visita ufficiale in Sicilia sabato 19 settembre.

Alle ore 9 sarà alla Fondazione Sciascia a Racalmuto per l'inaugurazione della mostra "Un sogno fatto in Sicilia", evento che apre le celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore siciliano.

Alle 11.00 sarà invece ad Agrigento per partecipare all'iniziativa organizzata nell'aula magna del Palazzo di Giustizia per il trentesimo anniversario dall'omicidio del giudice Rosario Livatino.

Lo rende noto un comunicato della Camera dei Deputati.

(ANSA).