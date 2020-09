Borsa: Europa apre in calo dopo Fed, Francoforte -1,47%

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Avvio in deciso calo per le Borse europee che, al pari della Piazza di Milano, cedono in scia alle indicazioni arrivate dalla Fed che intende mantenere i tassi di interesse vicini allo zero fino al 2023. Francoforte lascia sul terreno l'1,47% con il Dax a 13.060 punti. Parigi cede l'1,35% con il Cac 40 a 5.005 punti. Londra segna un -0,98% con il Ftse 100 a 6.018 punti. (ANSA).