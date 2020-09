Dieselgate: Pe, test Ue su emissioni auto solo su strada

(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - Dal 2022 per misurare le emissioni di ossidi di azoto delle auto potranno essere usati esclusivamente i test su strada, senza parametri tecnici che consentano di equipararli a quelli in laboratorio. E' la conseguenza della modifica proposta dall'Europarlamento sul nuovo regolamento sulle emissioni di automobili e furgoni (Euro5 e Euro6).

Visto che l'Ue, in seguito allo scandalo Dieselgate, è la prima al mondo ad aver introdotto i test con guida su strada, la Commissione europea aveva proposto un 'fattore di conformità' per equiparare i risultati su strada e in laboratorio in caso di difficoltà tecniche. E' una "patente di barare" per il presidente della Commissione ambiente dell'Europarlamento Pascal Canfin, che con gli altri eurodeputati chiede l'eliminazione del parametro in questione entro il 2022. L'Europarlamento dovrà trovare un compromesso nei negoziati con la Commissione e il Consiglio Ue. (ANSA).