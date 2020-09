Brexit: Bbc, intesa fra Johnson e ribelli per sfumare legge

(ANSA) - LONDRA, 16 SET - Boris Johnson ha raggiunto un'intesa di massima con una trentina di potenziali ribelli Tory per far approvare definitivamente la settimana prossima ai Comuni il controverso disegno di legge (Internal Market Bill) che mira a rimettere in discussione tramite una norma nazionale, e a dispetto dell'ira di Bruxelles, parte degli impegni sottoscritti sul dopo Brexit nell'Accordo di Recesso con l'Ue: in particolare sullo status doganale dell'Irlanda del Nord. Lo apprende la Bbc, a margine di un'audizione oggi in commissione in cui il primo ministro è stato accolto da diversi quesiti pressanti e da alcune contestazioni sia sul dossier Brexit sia sull'emergenza coronavirus e sui contraccolpi per l'economia.

