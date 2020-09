Recovery plan:Bonafede,Conte ha ragione,cambiamo vita Paese

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - "Il presidente Conte ha perfettamente ragione, abbiamo vissuto un momento difficile, il popolo italiano ha reagito diventando un modello per tutto il mondo ora dobbiamo cogliere l'occasione del recovery plan". Lo ha detto il ministro della giustizia Alfonso Bonafede commentando, a Napoli, le dichiarazioni del presidente del Consiglio che ha detto "se perdiamo la sfida del recovery plan mandateci a casa".

"In questa fase di ripartenza - ha detto Bonafede - che abbiamo conquistato con il recovery plan, dobbiamo realizzare investimenti che possano cambiare in meglio la vita del Paese.

Conte ha fatto tanto per poter ottenere questa chance per il Paese, ora dobbiamo lavorare per realizzare risultati concreti".

