Abi, ad agosto accelerano prestiti banche, +3,9%

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Accelerano, ad agosto, i prestiti bancari a famiglie e imprese. Effetto anche delle misure anti Covid varate dal governo che sostengono i finanziamenti bancari.

Secondo il rapporto mensile Abi sono saliti del 3,9% contro il +3,2% del mese precedente. lI totale dei prestiti a residenti in Italia (settore privato più Amministrazioni pubbliche) ad agosto è salito a 1.704 miliardi di euro (+2,7%). E l'Abi ribadisce la sua richiesta di aumentare i termini delle moratorie in modo che le imprese possano agganciare la ripresa prima di dover tornare a pagare i finanziamenti, evitando così rischi di un ritorno dell'aumento degli Npl. Commentando il rapporto mensile Abi, dove gli Npl sono tornati ai livelli del 2009 a 24,6 miliardi di euro, il vice dg Giafranco Torriero ha spiegato "come attendiamo quanto dirà domani il governatore Ignazio Visco" atteso all'esecutivo Abi, "c'è attenzione da parte tutto il settore a che le condizioni di ripresa vengano agganciate": (ANSA).