Google sarà 'carbon-free' entro il 2030

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Google si impegna a utilizzare energia 'carbon-free', senza emissioni di carbonio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro il 2030. Lo annuncia Il Ceo della società, Sundar Pichai, in un post ufficiale. "La scorsa settimana molti di noi si sono svegliati con un cielo arancione nella California settentrionale a causa degli incendi che continuano a imperversare. La scienza parla chiaro, il mondo deve attivarsi ora per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico", aggiunge Pichai stimando che l'impegno ambientale di Google genererà "oltre 20.000 nuovi posti di lavoro per l'energia pulita e nei settori associati, negli Usa e nel resto del mondo, entro il 2025".

"Dal 2017 facciamo coincidere il nostro consumo complessivo di elettricità al 100% di energia rinnovabile. Ora vogliamo andare oltre: entro il 2030 intendiamo operare con energia priva di emissioni di carbonio ovunque, in ogni momento - aggiunge il Ceo di Google - Il primo passo sarà l'utilizzo di energia 'carbon-free' 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutti i nostri data center e campus nel mondo. Ciò significa che ogni email inviata su Gmail, ogni domanda posta al Motore di Ricerca, ogni video visto su YouTube, e ogni ricerca su Maps per trovare il percorso migliore utilizzeranno energia pulita in qualunque ora di qualunque giorno". Google, si impegna inoltre a investire in tecnologie che aiutino i partner e le città a fare scelte sostenibili. (ANSA).