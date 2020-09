Fondi Lega: Salvini, zero effetti sul voto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 SET - Secondo Matteo Salvini sarà pari a "zero" l'effetto degli ultimi sviluppi delle inchieste giudiziarie sui fondi della Lega sul voto. "Sono anni che cercano soldi dove non ci sono soldi - ha detto a margine di un comizio ad Ascoli Piceno -, in Svizzera, Panama, Lussemburgo.

I soldi alla Lega li danno i cittadini con il 2 per mille, gli imprenditori che ci aiutano, gli eletti. Sono tranquillo".

(ANSA).