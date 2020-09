Alberto Angela, Paese va abbracciato, ne usciremo

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Abbiamo capito che il Paese aveva bisogno di essere abbracciato, di non sentirsi solo. Con il nostro mestiere, mostrando la nostra storia, volevamo far capire che riusciremo a venirne fuori e che si va avanti, perché questi siamo noi e non molliamo". Parla con orgoglio ed entusiasmo Alberto Angela, pronto a tornare al timone di "Ulisse - Il piacere della scoperta", in onda dal 16 settembre su Rai1 alle 21.25. Quattro nuove puntate trasmesse di mercoledì e girate dopo il lockdown, da giugno ad agosto, subendo inevitabilmente l'emergenza sanitaria. "Non è stato facile affrontare l'emergenza. Questo è un programma basato sui viaggi, non potersi muovere è stato come tenere le navi dentro al porto. Ma noi ci siamo ingegnati, abbiamo fatto come Ulisse", dice Angela presentando il programma a Viale Mazzini, "dopo il lockdown avevamo tanta voglia di fare il nostro lavoro, ma abbiamo capito che dovevamo tenere i piedi per terra: la sofferenza esiste, può colpire anche noi, dobbiamo apprezzare i nostri vantaggi".

Di fronte a un cambiamento di rotta imposto dalle restrizioni dovute al coronavirus, Angela e il suo gruppo di lavoro hanno fatto dunque di necessità virtù, utilizzando tecniche diverse, più cinematografiche, per confezionare un prodotto come sempre di altissima qualità. La prima puntata è dedicata a Roma vista dall'alto, poi sarà la volta dell'omaggio a Raffaello per i 500 anni dalla morte, infine due ritratti d'eccezione, quello della regina Elisabetta II e di John Fitzgerald Kennedy (quest'ultimo trasmesso a ridosso delle elezioni americane). (ANSA).