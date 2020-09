Referendum: Salvini, la Lega non è una caserma

(ANSA) - MATERA, 12 SET - "No", quello di Giorgetti sul referendum non è uno strappo". Lo ha detto a Matera il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un comizio a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Rocco Luigi Sassone. "Il referendum - ha aggiunto - è il trionfo della democrazia. La Lega fortunatamente non è una caserma".

