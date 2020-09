Fondi Lega: Calderoli, non ero presente alla cena

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Per quel che mi riguarda quella cena non c'e mai stata". Lo dice all'Ansa il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli rispondendo alla richiesta di un commento sulla notizia riportata su alcuni quotidiani di una cena tra uno dei commercialisti della Lega arrestati e Matteo Salvini e lo stesso Calderoli.

Potrebbe esserci stata una cena con altri parlamentari della Lega? "Non posso sapere - replica Calderoli - quello che fanno gli altri. Per parte mia, non ho mai partecipato a una cena come mi viene attribuito". (ANSA).