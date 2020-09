Coronavirus: Cuba, prorogato il coprifuoco a L'Avana

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Le autorità cubane hanno esteso il coprifuoco notturno e le altre misure di lockdown a L'Avana per cercare di contenere la nuova ondata di casi di coronavirus nella capitale. Secondo quanto riporta la Cnn, le misure sono state prorogate per altri 15 giorni.

Gli abitanti della capitale non potranno uscire dalle proprie case dalle 19:00 alle 5:00 almeno fino al 30 settembre, ha detto ai microfoni della tv di Stato il governatore Reinaldo Garcia Zapata.

Anche le altre misure di lockdown rimarranno in vigore per i residenti di L'Avana, incluso il divieto di spostarsi nelle altre province del Paese, multe più salate per coloro che non indossano la mascherina e una riduzione del servizio dei mezzi pubblici.

Secondo i dati della Johns Hopkins University, Cuba registra ad oggi 4.593 casi di coronavirus, inclusi 106 morti. (ANSA).