Modella russa morta in mare, indagato l'amico fotografo

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo il fotografo di origini lituane amico della modella russa Galina Fedorova, 35 anni, annegata in mare a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna, durante una gita in gommone.

Al termine di un lunghissimo interrogatorio in Procura a Cagliari, l'uomo, che era a bordo del natante, è stato indagato e invitato a nominare un avvocato. (ANSA).