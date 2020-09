Di Maio,chiacchierata con Grillo,M5s ha bisogno di tutti

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Oggi a Roma una piacevole chiacchierata con Beppe. Abbiamo tante nuove idee da concretizzare, tante battaglie da vincere per i cittadini. E non ci fermeremo. Il MoVimento ha bisogno di tutti. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati e ci saremo". Così Luigi Di Maio in un post su Fb in cui pubblica una foto che lo ritrae mentre parla con Grillo a margine dell'evento di oggi alle Dogane. (ANSA).