Da al Qaida nuove minacce a Charlie Hebdo

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Al Qaida torna a minacciare il settimanale francese Charlie Hebdo, che ha ripubblicato le vignette sul Profeta Maometto all'origine dell'attacco terroristico del 7 gennaio 2015 alla sua redazione a Parigi, in cui morirono 12 persone e altre 11 rimasero ferite. Lo riferisce il sito di monitoraggio dell'attività jihadista online Site.

Rita Katz, direttrice di Site, precisa che in occasione dell'anniversario dell'11 settembre, al Qaida Central ha diffuso la versione inglese del numero 3 del magazine One Ummah. La nuova pubblicazione "contiene gran parte dello stesso materiale - profili degli attentatori dell'11 settembre, danni agli Stati Uniti, ecc. - e una nuova introduzione su Charlie Hebdo", scrive Katz, aggiungendo che a seguire ci sarà il discorso del leader di al Qaida, Ayman al Zawahiri.

In occasione dell'avvio a Parigi del processo a 14 imputati accusati a diversi livelli di complicità e sostegno logistico agli autori delle stragi, Charlie Hebdo ha nei giorni scorsi ripubblicato le vignette sul Profeta. E ora secondo al Qaida, "pagherà il prezzo" di nuovo, è scritto nel magazine, riferisce ancora via Twitter la direttrice di Site. (ANSA).