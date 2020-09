Coronavirus: Francia, 42 dipartimenti in allerta rossa

(ANSA) - PARIGI, 11 SET - Il premier francese, Jean Castex, presentando a Parigi le nuove disposizioni contro il coronavirus, ha detto che sono 42 i dipartimenti in allerta rossa, vale a dire dove il virus circola attivamente. "Questa classifica - ha spiegato - non comporta conseguenze automatiche ma permette al prefetto in coordinamento con le autorità sanitarie e i rappresentanti locali di adottare misure supplementari di riduzione dei rischi, in particolare sull'uso della mascherina,gli assembramenti negli spazi pubblici, i grandi eventi o gli orari di apertura di alcuni negozi". Il premier ha inoltre riferito di aver chiesto ai prefetti coinvolti di proporre "nuove misure complementari entro lunedì".

