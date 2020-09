Borsa:da cda Cdp ok a offerta non vincolante con Euronext

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "Il Consiglio di Amministrazione di Cdp e Cdp Equity hanno deliberato ieri di procedere congiuntamente con Euronext alla presentazione di un'offerta non vincolante per Borsa Italiana in collegamento con il processo di vendita avviato dal London Stock Exchange Group".

Lo si legge di Cdp. (ANSA).