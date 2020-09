Alitalia: da 1 ottobre non volerà più da Malpensa

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Alitalia non volerà più da Malpensa dal prossimo 1 ottobre. Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, a quanto risulta in questo momento, non riprogrammati nemmeno da Linate. E' quanto si apprende da ambienti aeroportuali.

E' la prima volta dall'inaugurazione dello scalo della brughiera nel 1948 che la compagnia aerea nazionale resterebbe senza voli da Malpensa. (ANSA).