Usa: incendi California, altre tre vittime

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Altre tre persone sono morte negli incendi che stanno devastando la California e che hanno già costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case.

Sale così ad almeno 11, riporta la Bbc, il bilancio dei morti provocati dagli incendi in questo Stato. Secondo la polizia, una delle vittime è stata sopraffatta dal fumo e dalle fiamme mentre fuggiva a piedi dopo che la sua auto è finita in un fosso.

In precedenza gli incendi avevano già provocato la morte di due persone nello Stato dell'Oregon e di un'altra nello Stato di Washington. (ANSA).