Manley, per Maserati 2,5 miliardi, ultimo anno in perdita

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "L'investimento per Maserati finora è oltre 2,5 miliardi di euro, cifra notevolissima. Ce ne saranno altri. Questo permetterà a Maserati di avere tutte le risorse necessarie per lanciare i modelli che abbiamo progettato. La mia attesa, ma non solo mia, è che per Maserati sia l'ultimo anno in perdita". Così l'ad di Fca, Mike Manley. A proposito della fusione con Psa, "periodi come quello della pandemia confermano le ragioni dell'unione tra Fca e Psa. Stiamo facendo progressi nell'ottenere i permessi per perfezionare l'accordo entro il primo trimestre del nuovo anno. Il lavoro procede molto bene", afferma Manley. "È un progetto per creare valore, clienti e investitori e dare futuro ai dipendenti. Le due società sono allineate su questo", aggiunge. (ANSA).